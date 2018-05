Brutta avventura per due studentesse straniere che nel pomeriggio di ieri, nonostante il vento freddo e il mare mosso, hanno deciso di tuffarsi in acqua sulla spiaggia di Gaeta. Le ragazze avevano sottovalutato la forza della corrente e delle onde e, dopo essersi gettate in acqua, non riuscivano a tornare a riva e hanno rischiato di affogare. Ad accorgersi della situazione di difficoltà delle giovani un bagnino, che si è gettato tra le onde per salvarle. Dopo aver portato a riva la prima studentessa, è tornato indietro per mettere in salvo anche la sua amica.

A questo punto però si è trovato in difficoltà anche il soccorritore, che si è rifugiato con la ragazza su uno scoglio, tentando di resistere alla violenza del mare in burrasca. Fortunatamente nel frattempo erano stati allertati i vigili del fuoco che sono giunti sul luogo e, con non poca difficoltà, sono riuscite a trarre in salvo i due ragazzi ormai stremati.