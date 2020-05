Un uomo di 47 anni è stato arrestato dagli agenti del commissariato di Gaeta per aver truffato una donna anziana a maggio del 2018. Un reato compiuto due anni fa e che finora non aveva ancora un colpevole: vittima del raggiro una signora ultra-ottantenne, che aveva dato 1700 euro in contanti all'uomo (spacciatosi per un amico del nipote) più tutti gli oggetti di valore che aveva in casa. I risparmi di una vita, i ricordi accumulati nel corso degli anni, presi tutti da un 47enne senza scrupoli che non si è preoccupato di rovinare la vita della signora. Dopo due anni di indagini, i poliziotti sono risaliti alla sua identità: si tratta di un uomo originario di Napoli già noto alle forze dell'ordine.

L'episodio risale a maggio 2018. La signora aveva ricevuto una telefonata da qualcuno che diceva di essere suo nipote, di aver comprato un computer e che un suo amico glielo stava portando a casa. E ha chiesto però alla ‘nonna' di anticipargli i soldi, 2mila euro in contanti. Quando il 47enne ha bussato alla porta dell'anziana, ha ricevuto una busta con 1700 euro: non contento, ha rimproverato la donna dicendo di dover avere più soldi, e pretendendo di avere tutto l'oro e i gioielli nella sua abitazione.

La signora si è accorta della truffa solo nel tardo pomeriggio, quando la figlia l'ha chiamata e lei le ha detto di aver pagato il computer preso dal nipote. Nei pacchi consegnati dall'uomo, non c'era il computer, ma due vecchie enciclopedie. Le indagini hanno permesso di risalire agli autori del reato, già denunciati in passato per raggiri dello stesso tipo. Il 47enne in particolare, era stato denunciato diverse volte a Gaeta per aver truffato anziani con i trucchetti dell'avvocato e nel notaio.