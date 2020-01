in foto: Foto di repertorio

Avrebbe dovuto occuparsi di lui, farlo mangiare e tenerlo al sicuro. E invece lo avrebbe lasciato senza cibo, sporco, e in una condizione tale di degrado che era stato necessario il ricovero in ospedale. Una donna di 69 anni, badante di un signore anziano residente a Gaeta, è stata denunciata dai carabinieri per truffa, abbandono e circonvenzione di incapace. Non solo l'uomo versava in uno stato di malnutrizione preoccupante, ma è stato anche convinto a intestarle l'appartamento. Nel periodo in cui lei avrebbe dovuto fargli da badante, andava a riscuotere la pensione al suo posto, tenendo per sé il denaro. Lui, dopo il ricovero in ospedale è morto. Troppo gravi le sue condizioni, i medici non sono riusciti a fare molto per salvargli la vita. E così l'anziano, il 20 gennaio, ha esalato l'ultimo respiro. Lei è rimasta nella sua abitazione. Adesso è stata denunciata, e se le accuse nei suoi confronti verranno provate dovrà abbandonare l'appartamento di Gaeta dove prima viveva con l'anziano che avrebbe dovuto assistere.

Anziano abbandonato senza cibo, denunciata badante

Non è chiaro se il decesso dell'uomo sia legato allo stato di degrado e malnutrizione in cui versava o ad altre cause. Sicuramente le cattive condizioni in cui era tenuto non hanno agevolato la sua guarigione, nonostante i tentativi dei medici per salvarlo e porre rimedio allo stato in cui si trovava. La donna è stata denunciata e adesso dovrà rispondere delle accuse di truffa, abbandono e circonvenzione di incapace. Un fatto molto grave, soprattutto considerando che la famiglia dell'anziano aveva fiducia in lei, credendo che avrebbe accudito il loro caro per non fargli mancare nulla.