in foto: Immagine di repertorio

Domenica di sangue sulle strade del Lazio. Oltre a Gaia e Camilla, le due sedicenni investite a Corso Francia, il 22 dicembre sono morti in provincia di Latina un uomo di 75 anni che passeggiava insieme al suo cane e una donna di 76 che ha perso il controllo della sua vettura a Itri. Il 75enne, un pensionato residente a Gaeta, era uscito di casa attorno alle 19.00 di ieri – domenica 22 dicembre -per fare una passeggiata con il suo cane. Una banale operazione di routine, un modo per fare quattro passi e svagarsi insieme al migliore amico. Non sapeva che a casa non ci sarebbe mai più tornato.

Incidente Gaeta: al volante uno studente universaria

Quando i soccorsi sanitari del 118 sono giunti sul posto dell'investimento – sul lungotevere Caboto – per l'anziano signore non c'era già più nulla da fare. L'equipaggio dell'ambulanza non ha potuto far altro che constatarne il decesso: sbalzato con violenza al lato della carreggiato dall'impatto con l'auto sarebbe morto sul colpo. La vittima si chiamava Giancarlo Peveri. Al volante dell'auto si trovava un giovane studente universitario residente a Formia che in un primo momento si era allontanato dal luogo dell'incidente, per poi tornare facendosi identificare dalle forze dell'ordine.

Si schianta contro un albero: muore una donna di 76 anni

Una donna di 76 anni ha perso la vita a Itri, dopo aver perso il cont finendo per schiantarsi contro un albero. Il sinistro è avvenuto poco dopo le 20.00 sulla strada che, subito dopo il centro abitato della cittadina, porta al Santuario di Civita.