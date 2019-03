È entrato ieri nella sede dell'Arcivescovato di Gaeta, ha cercato il sacerdote Giuseppe – vicepresidente della Caritas diocesana – e lo ha aggredito in modo violento. Il folle gesto è stato messo in atto apparentemente senza alcun motivo da un 41enne del posto che, completamente ubriaco, ha picchiato la sua vittima senza dare spiegazioni. Immediata la chiamata al 112 e l'intervento dei carabinieri che, giusti sul posto per soccorrere l'uomo e capire cosa stava accadendo, sono stati attaccati a loro volta dal 41enne, che non era affatto intenzionato a calmarsi. L'aggressore è stato bloccato e arrestato con l'accusa di violenza e resistenza a pubblico ufficiale: attualmente si trova agli arresti domiciliari nella sua abitazione. Alla sede dell'Arcivescovado sono arrivate anche le ambulanze e il personale del 118, che hanno portato l'uomo in ospedale, risultato in evidente stato di ebrezza. Dopo essere stato medicato, è stato rilasciato e affidato alle forze dell'ordine.

Gaeta, sacerdote aggredito da ubriaco: ignari i motivi del gesto

Non si conoscono le ragioni che hanno spinto l'uomo a picchiare il sacerdote. L'uomo era ubriaco e per adesso non è noto se abbia precedenti penali e cosa l'abbia spinto a compiere il folle gesto. Anche le forze dell'ordine intervenute per calmarlo sono state picchiate e hanno ricevuto colpi in diverse parti del corpo. L'Autorità giudiziaria ha attualmente disposto gli arresti domiciliari: l'uomo non potrà lasciare la sua abitazione finché non ci sarà il processo per direttissima, previsto per i prossimi giorni. Don Giuseppe è vicepresidente della Caritas diocesana di Gaeta: quando è stato aggredito si trovava all'interno della sede dell'Arcidiocesi. Una vicenda assurda, che sarà chiarita – o quantomeno conclusa – probabilmente durante il processo del 41enne.