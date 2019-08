In un piccolo locale adiacente al Panificio Bonci di via Trionfale 30, arriva da oggi una piccola grande novità. Quando il forno di Gabriele Bonci riaprirà la serranda, troverete anche un mini ristorante. Un locale con un solo tavolo sociale dove poter gustare i prodotti del banco, a cominciare dalle ultime novità e sperimentazioni in fatto di pizze, ma anche alcuni piatti della Garfagnana dove la star della panificazione ha messo radici, trovando nel suo Rifugio un laboratorio adatto alla sperimentazione con farine rare e materie prime che rischiano di essere dimenticate. A cucinare, due o tre giorni alla settimana, sarà lo stesso Bonci, impegni permettendo, in sua assenza il protagonista assoluto però sarà il pollo fritto. Non un pollo fritto qualsiasi ovviamente, ma firmato da Bonci. "Abbiamo calibrato tutta la ricetta per far sì che il prodotto sia trasportabile in tutta Roma. Prova a mangiarlo domani e vedrai come regge l’esterno, come rimane croccante", racconta Bonci al Gambero Rosso parlando del suo pollo e della ricetta della panatura. Attenzione ovviamente anche alla materia prima: i polli arriveranno esclusivamente dall’allevamento Pulicaro.

Gabriele Bonci: da Pizzarium a star del food

L'arte di Gabriele Bonci nasce in un piccolo locale di pizza a taglia, l'ormai leggendario Pizzarium. Un buchetto dove il mastro panificatore si è letteralmente inventato la pizza gourmet e il suo brand, fatto sì di marketing ma anche di tanta innovazione e di gusti nuovi e antichi che piacciono ai clienti. Negli anni sono arrivati tanti altri progetti e locali, diventati punti di riferimento per chi vuole mangiare bene, ma anche per tanti giovanissimi pizzaioli e chef in cerca di modelli di successo da seguire. Un successo che lo ha portato anche in televisione con la prima stagione di "Pizza Hero. La sfida dei forni" andata in onda su Nove.