in foto: Le calciatrici della Roma femminile

Intorno a mezzogiorno di oggi, sabato 4 gennaio, si è verificato un furto negli spogliatoio della squadra di calcio femminile della Roma durante gli allenamenti. Il fatto è avvenuto ai campi dell'Acqua Acetosa in largo Giulio Onesti, quartiere Flaminio a Roma. Stando a quanto si apprende, in totale sono state rubate tredici pochette appartenenti ad altrettante giocatrici. Dentro c'erano documenti, contanti e smartphone. Sul posto sono intervenuti gli agenti del reparto Volanti e gli agenti del commissariato di villa Glori. Per il momento le forze dell'ordine non sono riuscite ancora a risalire agli autori del furto.

L'As Roma femminile

L'As Roma femminile è stata fondata nel 2018, e ha partecipato, includendo la stagione in corso, a due campionati nazionali di Serie A. La scorsa stagione la Roma ha raggiunto il quarto posto e la semifinale di Coppa Italia. Attualmente, stagione 2019-2020, si trova al terzo posto dopo dieci partite giocate. Gli incontri vengono disputati allo Stadio Tre Fontane di Roma, che può ospitare fino a 3mila spettatori. Gli allenamenti della squadra, invece, si svolgono nel Centro sportivo Giulio Onesti, struttura di proprietà del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI). La struttura si estende per 25 ettari e ospita l'istituto di Medicina e Scienza dello Sport, la Scuola dello Sport del CONI e un laboratorio antidoping.