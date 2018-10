Hanno messo a segno un colpo in un bar dell'Esquilino, poi, si sono dati alla fuga, a bordo di un'auto guidando a tutta velocità. È successo nella notte a Roma. Complici del buio, gli autori del gesto sono dei ladri che hanno rubato 300 euro in contanti e sono scappati, per far perdere le proprie tracce ai proprietari dell'attività e alle forze dell'ordine. Improvvisamente, però, hanno investito un 34enne alla guida del suo scooter, in via Principe Umberto. L'uomo dopo l'impatto con il veicolo è caduto a terra contro l'asfalto. I ladri dopo l'incidente non si sono fermati ma hanno continuato il loro percorso per non essere presi.

La vittima è stata soccorsa dal personale sanitario del 118 che l'ha trasportata in ospedale per le cure del caso. Secondo le informazioni apprese, il 34enne non è grave, ha riportato lievi ferite ma è stato comunque tenuto in osservazione per scongiurare eventuali traumi successivi alla caduta. Sul posto, sono intervenuti i carabinieri della Compagnia Piazza Dante intervenuti in seguito alla segnalazione di un cittadino del furto all'interno del bar.