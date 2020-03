in foto: Frame da video Facebook (Quartiere Massimina)

Furto in banca nel quartiere Massimina a Roma, dove dei ladri, di cui non è ancora nota l'identità, hanno sfondato la vetrata dell'Istituto di Credito Cooperativo in via della Massimilla, portandosi via lo sportello automatico. Gli agenti della Polizia di Stato stanno cercando i responsabili del colpo messo a segno nella notte tra domenica 29 e lunedì 30 marzo. Secondo le informazioni apprese era poco prima di mezzanotte quando i malviventi hanno compiuto il furto in banca, infrangendo il vetro con l'aiuto di un carroattrezzi. In breve tempo, sono riusciti a sotrarre il dispositivo Atm e si sono dati alla fuga, facendo perdere le proprie tracce.

A dare l'allarme i residenti, che, attirati dal frastuono in strada, si sono affacciati dalle finestre, hanno visto la vetrata sfondata e hanno chiesto l'intervento delle forze dell'ordine. Un boato che è risuonato nel quartiere silenzioso, senza gente in strada né traffico, a seguito delle disposizioni del decreto del Governo che chiedono alla popolazione di restare in casa, a Roma come nel resto d'Italia, e di ridurre gli spostamenti ai soli necessari, per far fronte all'emergenza coronavirus. Sul posto, ricevuta la segnalazione, sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato Aurelio, che indagano sull'accaduto. I poliziotti hanno acquisito le immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza e le stanno passando al vaglio. I dispositivi potrebbero aver ripreso i malviventi e rivelarsi d'aiuto nelle indagini, per risalire all'identità dei ladri e rintracciarli.