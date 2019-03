in foto: Il cavallo Peppy

Un ladro di cavalli di razza ha sfondato il cancello d'ingresso di un terreno e ha rubato un esemplare di ‘Quarter Horse' chiudendolo all'interno del suo furgone. È successo in una zona di campagna di Artena, Comune in provincia di Roma. La storia del cavallo Peppy, dal mantello marrone e una striscia bianca sul muso, si è conclusa con il lieto fine, grazie al pronto intervento dei carabinieri della Compagnia di Colleferro che hanno arrestato il ladro, un 40enne del posto, già noto alle forze dell'ordine per precedenti analoghi, con l'accusa di furto aggravato. L'uomo pensava di potersi conquistare un bel bottino, puntando un esemplare di questa razza di cavalli americani, particolarmente utili per lavorare con il bestiame e che prende il nome di ‘Quarter House' perché è più veloce a percorrere il quarto di miglio. Convinto di non essere scoperto, ha tentato di mettere a segno il colpo durante la notte, approfittando del silenzio dei campi e del fatto che per strada non ci fosse nessuno. L'uomo si è avvicinato al cancello d'ingresso al terreno e lo ha sfondato, per fare irruzione all'interno della stalla dove si trovavano i cavalli e ne ha preso uno, proprio Peppy, costringendolo a salire sul suo furgone per poi andarsene indisturbato.

Furto di cavalli di razza: ladro arrestato

Ma il furto non è sfuggito ai militari che lo hanno notato durante un servizio di pattugliamento nell'area adiacente a via Tuscolana. I carabinieri hanno visto il ladro allontanarsi con il cavallo e lo hanno seguito. L'uomo, accorgendosi di essere stato scoperto, lo ha abbandonato, uscendo dall'abitacolo del mezzo a piedi, ha scavalcato il guardrail ed è scappato per non essere preso. I militari, intervenuti prontamente, hanno messo in sicurezza il cavallo e hanno raggiunto il ladro. Peppy è fortunatamente sano e salvo ed è stato restituito ai legittimi proprietari mentre il ladro è stato preso e arrestato. È stato sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione in caserma, in attesa del rito direttissimo.