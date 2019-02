in foto: Ruba suv con dentro una bambina

Ha rubato un suv con dentro una bimba di due anni adagiata sul seggiolino. Sono stati attimi di paura per un uomo che ha visto sparire davanti ai suoi occhi il suo veicolo, dove all'interno trasportava la figlia e la suocera. L'episodio, che poteva culminare in tragedia ma che, grazie all'intervento della polizia locale di Roma Capitale, si è concluso con il lieto fine, è accaduto ieri sera, mercoledì 6 febbraio, intorno alle ore 19.30, in zona Santa Croce in Gerusalemme a Roma. L'uomo si trovava in strada, quando improvvisamente non ha più trovato la sua auto dove l'aveva parcheggiata. Preoccupato, si è rivolto agli agenti della polizia locale di Roma Capitale che si trovavano in moto, poco distanti. Ai poliziotti ha raccontato che aveva lasciato la portiera aperta e il motore acceso per pochi minuti, allontanadosi, che all'interno dell'auto, una Toyota Rav4, c'erano sua figlia e la madre di sua moglie e che era spaventato per ciò che sarebbe potuto accadere loro. Dopo aver ascoltato il suo racconto, gli agenti si sono messi sulle tracce del ladro ed è partita la caccia all'uomo. Alle loro ricerche si sono uniti anche gli agenti della Polizia di Stato e il suv, che hanno battuto le strade circostanti per rintracciare il veicolo segnalato, che è stato trovato poco tempo dopo.

Ritrovata auto rubata

All'interno del suv c'erano la donna, suocera dell'uomo che ha subito il furto e la figlia, entrambe molto agitate. i poliziotti si sono presi cura di loro e le hanno rassicurate, dicendo loro che era tutto finito e che erano in salvo. La suocera, era particolarmente scossa per essere stata trattenuta all'interno dell'auto contro la sua volontà da una persona sconosciuta e preoccupata di cosa sarebbe potuto accadere alla bimba. Fortunatamente tutto è andato per il meglio, entrambe stanno bene. Il ladro che ha ha tantato di rubare l'auto, dopo aver accostato, è scappato.