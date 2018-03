in foto: Foto da Facebook – Patrizia Prestipino

La ‘banda del buco' colpisce il Partito democratico. Furto notturno nella sede del Pd del IX Municipio di Roma. Questa notte i ladri hanno fatto un buco nella parete del circolo che si trova in via Ignazio Silone, tra via Laurentina e via Cristoforo Colombo. A riportare la notizia, su Facebook, è la neoeletta deputata dem Patrizia Prestipino. "Tutta la mia solidarietà al Circolo Pd del IX municipio che stanotte ha subìto danni e furti da parte di ignoti. Davvero deprimente quanto ritratto in questa foto. Tranquillo segretario nostro segretario Alessandro Garrisi! Verremo noi iscritti a ridipingere le pareti. Più belle di prima", scrive Prestipino sul suo profilo.

La fotografia postata dalla deputata ritrae un grosso buco su una parete della sede del Pd. Ancora sconosciuta l'entità dei danni e del bottino dei ladri. "Esprimiamo tutta la nostra solidarietà e vicinanza ai militanti democratici cui nella notte è stata danneggiata la sede del Gruppo Pd Roma IX. È un vergognoso atto di intimidazione politica e vandalismo che vorrebbe limitare l'azione politica del PD nella nostra città. Si tratta dell'ennesimo attentato di questo tipo contro le sedi del nostro partito. Nell'auspicare che gli autori del vandalismo siano al più presto individuati e messi in condizione di non nuocere dalle forze dell'ordine assicuriamo i cittadini e tutti i sinceri democratici che non saranno certo questi ignobili gesti intimidatori a spaventarci e a disorientarci dal nostro quotidiano impegno verso la città", si legge sulla pagina Facebook del gruppo consiliare capitolino del Pd.