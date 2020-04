Furto nella notte all'interno del supermercato Carrefour a Prima Porta, nel quadrante Nord di Roma. A mettere a segno il colpo dei ladri, che hanno fatto irruzione all'interno del punto vendita di via di Valle Muricana. Secondo le informazioni apprese erano da poco trascorse le ore 3 della notte tra giovedì 16 e venerdì 17 aprile, quando i ladri si sono intrufolati nei locali. Pare che in azione fosse una banda di quattro persone, delle quali ancora non si conosce l'identità e i poliziotti le stanno cercando.

Esplosione a Prima Porta sveglia i residenti

I residenti sono stati svegliati di soprassalto da un boato nel cuore della notte, mentre stavano dormendo. Un rumore che faceva pensare a un'esplosione e che proveniva dalla strada. Spaventati, hanno dato l'allarme, chiedendo l'intervento delle forze dell'ordine. I ladri infatti, una volta riusciti ad entrare nel supermercato, hanno fatto saltare in aria la cassaforte alla ricerca di denaro. Una volta preso il bottino, sono scappati e hanno fatto perdere le poprie tracce. Una volta fuori dal Carrefour infatti, sono saliti a bordo di un'auto che li attendeva fuori pronta per la fuga.

Indagini in corso: caccia alla banda

Ancora da stimare a quanto ammota la cifra sottratta. Presenti sul posto gli agenti della Polizia di Stato del commissariato di competenza che hanno svolto gli accertamenti necessari e che indagano sull'accaduto, per cercare di risalire agli autori del gesto. Di aiuto ai poliziotti potrebebro rivelarsi le immagini riprese dalle telecamere di vidosorveglianza. Qualora fossero presenti in zona, potrebbero aver immortalato i ladri in fuga.