Entra nella medicheria del reparto di Ortopedia dell'ospedale di Tor Vergata e ruba medicinali e siringhe. Un uomo di 60 anni, romeno, è stato arrestato dai carabinieri della Stazione di Tor Vergata, Roma. Intorno alle 3 di notte l'uomo è entrato in ospedale e ha forzato un armadietto di medicinali e strumenti medici. E' stato sorpreso da una guardia giurata e ha provato a scappare, ma è stato inseguito e raggiunto dai carabinieri in viale Oxford e arrestato dopo una breve colluttazione. Dovrà rispondere delle accuse di furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale.

In centro ladri di biciclette in azione: arrestati dai carabinieri.

Nella serata dei Carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno arrestato due uomini di 39 e 46 anni, domiciliati nel campo nomadi di via di Salone, già noti per precedenti penali. Dovranno rispondere dell'accusa di per furto aggravato in concorso. I militari nel corso di alcuni controlli del territorio, hanno bloccato i due nomadi in via dei Banchi Vecchi, a pochi passi da Campo de Fiori. I due sono stati fermati mentre si stavano allontanando con una bici elettrica, rubata poco prima dopo aver forzato la catena. I ladri sono stati trovati in possesso di alcuni arnesi da scass. La bicicletta è stata riconsegnata alla vittima. I due ladri sono stati trattenuti in attesa di essere sottoposti al rito direttissimo.