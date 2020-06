in foto: Foto Google

Furto al Burger King di via Prenestina a Roma, dove ignoti hanno fatto irruzione, portandosi vai un bottino di ben 10mila euro. I fatti sono accaduti nella notte tra sabato 27 e domenica 28 giugno, nel quartiere di Tor Sapienza, alla periferia Est della Capitale. Secondo le informazioni apprese, un gruppo di malviventi, non ancora identificati e sulla cui identità indagano gli agenti della Polizia di Stato, è entrato all'interno dei locali della catena di fast food colosso mondiale in via Prenestina 909, aprendo la cassaforte con un frullino. Al suo interno era contenuta una cifra di 10mila euro. Agendo indisturbati, i ladri hanno portato via il ricco bottino, per poi darsi subito dopo alla fuga, facendo perdere le proprie tracce.

Furto al Burger King: nessun segno di effrazione, telecamere spente

A dare l'allarme un dipendente, che alle 9 di domenica mattina, avendo notato che i soldi non erano più al suo posto, ha chiamato il Numero Unico delle Emergenze 112 e chiesto l'intervento urgente delle forze dell'ordine, segnalando l'accaduto. Sul caso indagano i poliziotti del Commissariato Prenestino, che intervenuti sul posto, hanno svolto gli accertamenti del caso. Nei locali a seguito del furto, non risultano segni di effrazione che possano ricondurre ad uno scasso, né danni a porte a finestre per entrare. Purtroppo inutili per risalire ai responsabili le telecamere presenti all'interno del locale, perché erano spente e quindi non hanno registrato nulla. Gli agenti stanno lavorando per risalire agli autori del gesto.