Hanno messo a segno un furto in una scuola in zona La Rustica, nella periferia di Roma, portandosi via un televisiore, il monitor di un pc e alcune casse acustiche. A finire nei guai tre ragazzi, tra i quali un ventiseienne e due minorenni, di quindici e quattordici anni. I carabinieri del Nucleo Radiomobile li hanno individuati e arrestati: i due adolescenti sono stati accompagnati presso il Centro di Prima Accoglienza per Minori in via Virginia Agnelli, mentre il maggiorenne è stato trattenuto in caserma in attesa di essere processato con il rito direttissimo. Secondo le informazioni apprese i tre giovani si sono intrufolati all'interno dell'edificio scolastico di via Aretusa poco prima della mezzanotte.

Furto a scuola: arrestati tre giovani ladri

A dare l'allarme alcuni residenti che hanno avvertito dei rumori provenire dalla strada e hanno chiamato il Numero Unico delle Emergenze 112. I militari intervenuti sul posto li hanno trovati ancora all'interno dell'Istituto Comprensivo Statale con pc, televisore e casse in mano, intenti ad andarsene, convinti di riuscire a far perdere le proprie tracce come se nulla fosse accaduto. I ragazzi alla vista dei carabinieri hanno lasciato a terra gli oggetti rubati e sono scappati. I carabinieri li hanno trovati e bloccati poco dopo. Gli oggetti sottratti sono stati riconsegnati a un responsabile della scuola e torneranno ad essere utilizzati dagli studenti, mentre i ladri sono stati portati in caserma. Sequestrati anche alcuni attrezzi da scasso recuperati nell'area antistante l'istituto.