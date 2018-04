in foto: La gioielleria completamente ripulita dai ladri – Foto Facebook

Furto nella notte in una storica gioielleria di Montesacro a Roma. Intono alle 4 i ladri hanno sfondato con un'automobile ariete la vetrina della gioielleria Gambacurta in via Franco Sacchetti e poi sono fuggiti a bordo di un'altra automobile con il bottino. Il negozio è stato completamente ripulito dai ladri. Sul posto per i rilievi la polizia scientifica. Sulla vicenda sta indagando il commissariato Fidene. Circa 50mila euro il valore della merce rubata dai malviventi.

"Con una tecnica e una lucidità impressionante i malviventi hanno prima bloccato la strada, poi hanno infilato una catena bucando la serranda e con una macchina l'hanno strappata via. Con un'ariete hanno buttato giù la porta blindata e svuotato la gioielleria. L'operazione è durata appena 7 minuti. Erano tutti incappucciati, tutti vestiti allo stesso modo, tutti con i copriscarpe per non lasciare nemmeno le impronte. Dei professionisti che non si sono fatti intimidire dalle urla dei residenti, svegliati dai rumori e dai boati dell'ariete contro la blindatura", ha commentato Francesco Fillini, esponente di Fratelli d'Italia e uno dei possibili candidati presidenti per il centrodestra al III Municipio di Roma. "La polizia non ha fatto in tempo ad arrivare, la banda di 5 rumeni si era già dileguata. Andrea è una persona molto conosciuta nel quartiere, a Talenti è nato e cresciuto. Oggi è il giorno della rabbia, per l'impotenza che provano tanti cittadini onesti come lui, per aver subito un furto che ha letteralmente distrutto il suo negozio, perché nessuno si vuole rassegnare a vivere in un quartiere sempre più insicuro. Andreaoggi mi ha detto: "Ora faccio rimettere a posto la serranda, pulisco i vetri e rimango aperto tutto il giorno. Oggi lavoro, non gliela do vinta", ha commentato ancora.