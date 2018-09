Continua la lotta ai borseggiatori che prendono di mira gli utenti di autobus e metro a Roma. Nel quadro delle attività di prevenzione dei reati, intensificate con la ripresa della attività lavorative e scolastiche, e il conseguente maggiore affollamento dei mezzi di trasporto pubblico, i carabinieri del Comando Provinciale di Roma nell’ultima settimana hanno arrestato, in flagranza, 8 abili borseggiatori e ne hanno denunciati 2. Un 55enne di nazionalità romena, è stato sorpreso da carabinieri in abito civile a bordo di un autobus Atac in transito nella centrale via Nazionale, dopo aver rubato il portafogli dalle tasche di un 80enne.

Arrestati borseggiatori

Un 52enne algerino è stato nei pressi di Termini, pochi istanti dopo aver derubato una turista australiana sottraendole lo zaino mentre era seduta al tavolo di un bar. Due cittadini cileni, una 61enne e un 50enne, entrambi senza fissa dimora e con precedenti, sono stati fermati dopo che avevano tentato di sfilare il portafogli dallo zaino di una ignara turista cinese su un autobus lungo Corso Vittorio Emanuele. Un 29enne e una 19enne romeni, sono stati sorpresi dai militari in via Nazionale, mentre rubavano il portafogli ad una anziana turista israeliana.

Rubano portafogli ai turisti

Fortunata, grazie al tempestivo intervento dei carabinieri una turista spagnola alla quale un 64enne tunisino, senza fissa dimora, aveva sottratto, a bordo di un autobus Atac linea 85, il portafogli contenente carte di credito e documenti personali. Anche in questo caso, i soldi e i documenti sono stati restituiti alla vittima. Infine, i carabinieri hanno bloccato, all’interno della fermata metro Barberini, un 36 ucraino, senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine, intento a borseggiare una turista peruviana, un 42enne romeno sorpreso a derubare una turista intenta a salire sul convoglio della metro linea A e un 50enne peruviano, con precedenti, bloccato subito dopo aver sottratto con destrezza il portafogli ad una turista in attesa sulla banchina alla fermata Manzoni.

Come difendersi dai borseggiatori: il vademecum

L’esperienza dice che i borseggi si verificano in luoghi particolarmente affollati e vengono fatti con trucchi e stratagemmi sempre nuovi e diversi. I segnali di pericolo restano però sostanzialmente sempre gli stessi e, se conosciuti, possono aiutare a mettersi al riparo dai malintenzionati. I carabinieri consigliano di alzare il livello di attenzione soprattutto quando si forma una ressa per salire o scendere dai mezzi pubblici e durante la fila agli sportelli. In queste occasioni, capita spesso che qualcuno tenti insistentemente di distrarre in qualsiasi modo la vittima designata, ad esempio chiedendo informazioni, simulando finti malori o finte liti, o passandole accanto con uno strattone che le faccia cadere delle cose dalle mani o che le sporchi intenzionalmente i vestiti, ad esempio con un gelato o una bibita, prodigandosi subito dopo a ripulirla.

Occorre poi particolare attenzione quando si tira fuori il portafogli in un luogo pubblico, ad esempio, per pagare la merce acquistata da un venditore ambulante, soprattutto quando c'è folla. E’ comunque buona norma di prudenza, quella di non portare mai al seguito grosse somme di denaro contante, di non far vedere la somma di contante ritirata ad un bancomat, di custodire documenti e soldi in modo separato e di evitare di sovraccaricarsi di pacchi e borse che impediscano, nei luoghi affollati, una pronta reazione ai borseggiatori.