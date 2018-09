in foto: foto di repertorio

Fingendosi tecnici dell'Enel hanno messo a punto colpi in tutto l'hinterland romano. I carabinieri della stazione di Tivoli Terme hanno arrestato ieri pomeriggio un 37enne di Zagarolo e un 26enne di Roma, entrambi con precedenti. I due truffatori, già segnalati come sospetti nei giorni scorsi, sono stati bloccati mentre stavano commettendo un furto nella zona di Villa Adriana. Indossavano magliette dell'Enel, avevano con sé falsi contratti e tesserini di riconoscimento, e cercavano di convincere le loro vittime ad aprirgli le porte di casa. Il più giovane dei due faceva da palo all'esterno dell'appartamento, mentre l'altro compieva il furto all'interno. I militari lo hanno trovato nascosto sopra un armadio all'interno della camera da letto. Il più giovane ha tentato di fare resistenza all'arresto e così è stato accusato anche di resistenza a pubblico ufficiale. La refurtiva, composta da diversi oggetti in oro e preziosi, veniva recuperata e restituita ai legittimi proprietari.

Le indagini sono state coordinate dalla locale Procura della Repubblica, nell’ambito di mirati servizi di controllo del territorio predisposti al fine di contrastare i fenomeni delittuosi connessi ai reati contro il patrimonio. Gli arrestati sono stati trattenuti presso le camere di sicurezza della Compagnia Carabinieri di Tivoli, in attesa di essere giudicati con rito direttissimo.