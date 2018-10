La chiamavano la ‘regina' dei furti e delle rapine in appartamento. Aveva messo a segno tanti colpi a Roma, nel territorio in provincia della Capitale e in tutta Italia. A livello nazionale era conosciuta per la sua abilità nel saccheggiare le case con piani minuziosi, che le hanno permesso di sottrarre, negli anni, oro, gioielli e denaro a tante famiglie. Si tratta di una cittadina di origini slave di 33 anni, con numerosi precedenti alle spalle che è stata rintracciata e arrestata a Zagarolo dai carabinieri della Stazione di Colonna. I militari le hanno notificato un ordine di carcerazione al regime degli arresti domiciliari emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze.

Le forze dell'ordine infatti non avevano più sue notizie da giorni e si sono messi sulle sue tracce, trovandola poco tempo dopo. La donna, con dei provvedimenti già a carico, deve scontare una pena residua di 19 anni, 7 mesi e 3 giorni di reclusione poiché ritenuta responsabile di una lunga serie di furti e rapine in abitazione messi a segno sul territorio nazionale.