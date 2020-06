in foto: Gli arnesi da scasso sequestrati dai carabinieri

Erano diventati il terrore dei residenti di Roma Nord, con i loro furti in casa, prendendo di mira ville e appartamenti al pian terreno e mettendone a segno ben sette nel giro di pochi mesi. I carabinieri della Compagnia Trionfale hanno arrestato quattro persone, finite in carcere perché accusate di furti in abitazione, tentato omicidio e resistenza a pubblico ufficiale. A febbraio del 2019 infatti, durante un controllo, hanno investito un militare con l'auto, ferendolo e mandandolo in ospedale, con una prognosi di venti giorni. Le misure di custodia cautelare sono scattate dopo l'ordinanza emessa dal giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Roma, su richiesta della Procura, al termine di una complessa attività d'indagine. I militari sono risaliti ai responsabili grazie a un'impronta papillare, riconducibile ad uno degli arrestati, a seguito della quale è stato inoltre possibile risalire anche all'identità dei complici.

Sentinella, apriporta ed autista: i ruoli dei quattro ladri d'appartamento

Le indagini dei carabinieri sono partite dalla denuncia di un furto in abitazione, che risale al novembre del 2018. In sede d'indagine è emerso come il gruppo di ladri agiva secondo un modus operandi ben definito: perlustravano il territorio per individuare le abitazioni dove sembrava più facile entrare, cercando di controllare gli orari d'ingresso e di uscita dei proprietari. Quando non c'era nessuno dentro, entravano forzando finestre o porte, servendosi di arnesi da scasso. Ognuno dei componenti aveva poi un ruolo e compiti ben precisi nel furto: la sentinella vigilava sui movimenti esterni, l'apriporta si occupava di aprire una breccia nell'edificio e l'autista era alla guida e teneva pronta la fuga.