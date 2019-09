in foto: Il luogo della rissa (Google Maps)

Botte da orbi, lanci di sassi e bottiglie, urla e insulti. Due comitive di adolescenti si sono fronteggiate nel pomeriggio di ieri – domenica 29 settembre – su via Appia Nuova all'altezza della fermata della metro Furio Camillo. La maxi rissa ha portato scompiglio e qualche momento di paura tra chi si trovava a passeggiare tra negozi e bar di via Appia Nuova per una passeggiata domenicale, e si è trovato a schivare gli oggetti lanciati dai due schieramenti.

Riusciti tutti a scappare i protagonisti della rissa su via Appia

Sul posto sono giunti i carabinieri che però non sono riusciti a fermare o identificare nessuno dei protagonisti dello scontro. Ignote anche le ragioni che hanno portato alla rissa. Quel che è certo è che a darsela di santa ragione sono stati due gruppi di giovanissimi e che la rissa è iniziata nella non lontana Villa Lazzaroni, trascinandosi senza esclusione di colpi per diverse centinaia di metri.

Coinvolti ragazzi giovanissimi

I militari, dopo aver ascoltate diverse testimonianze di passanti e commercianti che hanno assistito alla scena – parlando del coinvolgimento di ragazzi all'apparenza giovanissimi – visioneranno diversi filmati delle telecamere di video sorveglianza della zona nella speranza di individuare i protagonisti dell'episodio. Monitorati anche gli accessi agli ospedali , per verificare se qualcuno dei giovani coinvolti si fosse recato al pronto soccorso per farsi medicare. Controlli che – da quanto si apprende – al momento non avrebbero dato risultati.