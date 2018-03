in foto: Foto di repertorio

Incidente mortale sul Grande Raccordo Anulare, all'altezza dell'uscita della Cassia. Alle 9 e 30 circa un furgone Iveco Daily ha sbandato e ha urtato violentemente il guardrail. Procedeva sulla corsia esterna. I vigili del fuoco, intervenuti immediatamente sul posto con un'autogru, hanno estratto due uomini dalle lamiere del veicolo. Uno dei due è morto, l'altro è stato trasportato d'urgenza in ospedale. La corsia è stata chiusa per tutto il tempo necessario per l'intervento dei soccorritori. Ancora incerte le cause dell'incidente e ancora sconosciuta l'identità della vittima.

Incidente mortale sul Raccordo, traffico in tutta la zona

In una nota Anas comunica che "sul Grande Raccordo Anulare di Roma, a causa di un incidente autonomo, si registrano code in corrispondenza del km 14,900 tra le uscite Sant'Andrea e Trionfale, in carreggiata esterna. Il sinistro, le cui cause sono ancora in corso di accertamento, ha coinvolto un mezzo pesante che ha impattato contro le barriere di sicurezza, provocando il decesso del passeggero ed il ferimento grave del conducente, già trasportato in ospedale. Attualmente sono chiuse le corsie di marcia lenta e di emergenza. Sul posto sono presenti i Vigili del Fuoco, i soccorritori del 118, la Polizia stradale ed il personale Anas, impegnato nella gestione della viabilità".