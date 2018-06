Furgone in fiamme sul Grande Raccordo Anulare. È successo oggi, giovedì 21 giugno. Una fitta coltre di fumo nero si è alzata in cielo, impedendo la visibilità agli automobilisti in transito sulla strada. Riaperte le due corsie di marcia chiuse al traffico per motivi di sicurezza durante le operazioni di spegnimento dell'incendio. Il personale Anas è intervenuto sul posto per ripristinare la circolazione possibile. Il mezzo è stato rimosso e e il traffico è tornato gradualmente alla normalità. Sul posto sono intervenuti la polizia stradale e i vigili del fuoco per domare le fiamme e mettere in sicurezza l'area. Non è chiaro il motivo per il quale il mezzo avrebbe preso fuoco.

Chiusa carreggiata interna presso lo svincolo per Settebagni

La strada, in prossimità dello svincolo Settebagni al chilometro 20,500, è rimasta chiusa per più di un'ora e il traffico è stato deviato verso l'area di servizio. "Anas, società del Gruppo FS Italiane, raccomanda prudenza nella guida" si legge in una nota. Su Twitter, Astral Infomobilità ha segnalato: "Mezzo pesante in fiamme su A90. Code tra diramazione Roma Nord e Bufalotta".