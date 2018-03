L'aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino, Roma, conquista i vertici delle classifiche internazionali del trasporto aereo per quanto riguarda la qualità dei servizi erogati ai passeggeri. Skytrax, società di ricerca britannica che ogni anno redige classifiche dedicate alle compagnie aeree e agli aeroporti, ha assegnato allo scalo della Capitale il premio "World's Most Improved Airport 2018". Lo comunica una nota di Aeroporti di Roma (Adr). Di che si tratta? Presto detto: è un riconoscimento globale che la principale società internazionale di rating e valutazione del settore aeroportuale conferisce ogni anno all'aeroporto che, tra un panel di oltre 550 scali in tutto il mondo, ha messo in atto il più forte miglioramento della qualità dei servizi offerti ai passeggeri.

La rilevazione viene effettuata in modo indipendente, attraverso apposite ricerche di mercato condotte a livello globale su prodotti e servizi "front-line" che concorrono all'esperienza del viaggiatore. Fiumicino è risultato essere, nel 2017 e nel primo periodo del 2018, lo scalo numero uno al mondo per la capacità di innovare e potenziare costantemente servizi come l'accoglienza dei passeggeri, la cortesia e la rapidità dei controlli passaporti, il comfort, l'ordine e la pulizia dei Terminal, la visibilità e la chiarezza della segnaletica aeroportuale e dei monitor infovoli, l'organizzazione e l'efficienza generale dello scalo.

Una nota del gestore dell'aeroporto sottolinea che si tratta di un risultato frutto della "cura Atlantia" (ovvero il gruppo guidato da Giovanni Castellucci ndr.). "Negli ultimi anni – si legge – attraverso una strategia a base di investimenti, innovazione, forte coinvolgimento di tutto il personale, totale concentrazione sulla qualità dei servizi forniti ai passeggeri, il Gruppo che controlla Aeroporti di Roma ha completamente cambiato pelle al Da Vinci".

in foto: L’aeroporto Da Vinci di Roma Fiumicino

"Complimenti all'aeroporto di Fiumicino Leonardo Da Vinci che è risultato essere il numero uno al nmondo per quanto riguarda la qualità dei servizi erogati. Un riconoscimento importante non solo per l'hub, che è il nostro

biglietto da visita, ma anche per la città di Roma". Così in una nota la sindaca di Roma, Virginia Raggi.