Si sono svolti questa mattina i funerali di Maria Sensi, la moglie di Franco Sensi, l'ex presidente dell'As Roma a lungo alla guida della società di calcio giallorossa. Le esequie si sono svolte nella basilica di San Lorenzo fuori le mura, e hanno visto la partecipazione di tanti volti della storia romanista, oltre che di amici e familiari. C'erano gli ex tecnici di passate stagioni Claudio Ranieri, Luciano Spalletti e Zdenek Zeman, e ovviamente l'attuale allenatore Eusebio Di Francesco.

C'era il capitano di oggi Daniele De Rossi e la bandiera giallorossa per eccellenza Francesco Totti, entrambi legatissimi al "Sor Franco", che li ha portati nel mondo del calcio che conta quando erano ancora dei ragazzini. Presenti anche tanti dirigenti della società così a lungo legata alla famiglia Sensi, tra cuoi Bruno Conti che prima di essere un dirigente è stato giocatore della Roma. Ad accogliere tutti la figlia Rosella Sensi: "Nel nostro strazio la cosa che mi fa piacere è che oggi lei è vicina al suo amato Franco, forse vedranno le partite insieme e in qualche modo si sono ricongiunti. Noi figlie porteremo avanti l’esempio di due genitori magnifici".

Da Claudio Lotito e dalla Lazio è arrivata una corona di fiori, per la società biancoceleste era presente Maurizio Manzini. Presente anche il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero, che non ha mancato di suscitare qualche polemica attaccando i tifosi giallorossi: “Sono deluso dai tifosi romanisti, mi aspettavo una piazza piena e invece qui ci sono i tifosi per caso. Sono molto arrabbiato, i tifosi dovevano essere qui per rispetto a Sensi che gli ha dato uno scudetto”.