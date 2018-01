in foto: La chiesa di Roccasecca dove l’agente di polizia penitenziaria si è tolto la vita. La figlia 14enne l’aveva accusato di ripetuti abusi sessuali nei suoi confronti

"L'hanno crocefisso", ha detto il parroco durante l'omelia. Erano in tanti questa mattina ai funerali dell'agente di polizia carceraria, che lunedì si è impiccato all'ingresso di una chiesa di montagna a Roccasecca. Pochi giorni prima era stata diffusa la notizia di indagini a suo carico, scattate dopo che la figlia 14enne, in un tema svolto in classe, aveva denunciato "sei o sette" abusi sessuali subiti dal papà. Ad officiare il rito funebre, che si è svolto nella stessa chiesa in cui l'uomo ha deciso di togliersi la vita, è stato il parroco don Giandomenico Valente. "E' uno di quei momenti in cui si rinuncia a capire, perché certe vicende si vivono senza mai capirne il senso. E' un momento difficile per tutti", ha detto il prete. Secondo il parroco l'agente suicida "è stato crocefisso. Non posso pensare che in un luogo come quello non ci sia stato un incontro e un dialogo tra due crocifissi (facendo riferimento all'uomo morto e al crocefisso presente in chiesa ndr.) Ed è per questo che oggi, insieme a tutti voi, con la mia e con le vostre preghiere accompagno questo fratello sulla soglia del Cielo, per consegnarlo per sempre al Dio della Vita. Signore, grande nell'amore, prendilo con te", ha concluso.

La moglie: "I media avevano già deciso che era colpevole"

La moglie dell'uomo e madre della 14enne che ha denunciato gli abusi ha ribadito, come nei giorni scorsi, che il marito "era stato già giudicato colpevole dai media". In un'intervista, l'unica per il momento, rilasciata a Radio Uno aveva detto: "Non si sapeva ancora se era vero. Tante cose non vere, ma ne terrò conto, quello che avete detto ieri e l'altro ieri lo ha portato" al suicidio.