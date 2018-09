in foto: Il bus Atac in fiamme in via Cortina D’Ampezzo, zona Camilluccia

Fumo su un bus Atac questa mattina in via Cortina D'Ampezzo, zona Camilluccia, Roma. Si tratta dell'ennesimo episodio provocato probabilmente da un guasto della vettura: sono oltre 20 i mezzi in fiamme dall'inizio dell'anno. Le immagini di denuncia sono state riprese dal consigliere comunale di Roma Capitale Alessandro Onorato che ha pubblicato un video su Facebook. Subito si sono scatenati i commenti sfiduciati e ironici degli utenti: "Suvvia, stanno preparando il barbecue per le salsicce di cinghiale". Grande spavento tra i passeggeri ma nessuno è fortunatamente rimasto ferito.

Bus in fiamme in via Cortina D'Ampezzo

L'autista mentre era alla guida del mezzo adibito al trasporto pubblico ha notato del fumo uscire improvvisamente dalla parte posteriore del veicolo e ha subito accostato sul lato della strada e ha fatto scendere i passeggeri che erano a bordo. Poi ha verificato cosa stesse succedendo. Il conducente ha deciso di intervenire e ha utilizzato l'estintore per scongiurare che il principio d'incendio potesse provocare delle fiamme creando danni più seri. L'inconveniente ha provocato temporanei rallentamenti alla circolazione, diverse persone hanno accostato l'automobile e si sono fermate a guardare.