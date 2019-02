in foto: SANYO DIGITAL CAMERA

È stata bloccata la Metro B di Roma nella tratta che va da Magliana a Laurentina: il traffico è interrotto in entrambi i sensi di marcia e per sopperire al disagio sono stati attivati dei bus navetta. A causare l'interruzione di servizio, un'improvvisa fuga di gas in viale Egeo, all'altezza dell'incrocio con via del Dodecaneso (zona Eur) avvenuta alle 11.45 del mattino. L'odore di gas era molto forte anche nelle gallerie sotto la metro: motivo per il quale sono dovuti intervenire i Vigili del Fuoco, dando ordine di bloccare immediatamente la metro B. Non si sa ancora quando l'Atac ripristinerà il normale servizio su tutta la linea.

Marconi, uomo muore nella Metro B mentre stava andando a lavoro

Questa mattina, invece, un tragico avvenimento si è consumato sulla banchina della stazione Marconi, sempre sulla linea B della metro. Un operaio di 57 anni si è sentito male mentre stava andando al lavoro: stava sul vagone insieme ai suoi colleghi quando improvvisamente si è sentito male. L'uomo è stato fatto scendere a Marconi e gli è stato praticato immediatamente un massaggio cardiaco: purtroppo tutti gli sforzi sono stati inutili e l'uomo è sfortunatamente deceduto.