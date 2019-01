Ha abusato sessualmente di una 22enne disabile, approfittando della condizione psichica della ragazza. I carabinieri del comando provinciale di Frosinone hanno arrestato un autista di scuolabus con l'accusa di violenza sessuale e lo hanno portato in carcere, in attesa dell'interrogatorio. Le indagini sono partite tempo fa a seguito di diverse segnalazioni. I militari dopo aver svolto alcuni accertamenti, questa mattina presto, martedì 29 gennaio, hanno dato esecuzione all'ordinanza di custodia cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Frosinone su richiesta della Procura.

Per l'uomo, prelevato all'alba dalla sua abitazione, sono scattate le manette e dovrà rispondere delle gravi accuse a suo carico. Secondo le informazioni apprese, il 36enne, che guidava i pulmini in servizio nella provincia di Frosinone, ha adescato e ingannato la giovane invalida al cento per cento, l'ha convinta a inviargli delle foto intime e a compiere atti sessuali completi con lui.