Ha sparato un colpo di pistola al compagno dell'ex moglie, aprendo il fuoco con la pistola d'ordinanza. A finire in manette per tentato omicidio, arrestato e sottoposto ai domiciliari dai colleghi un assistente della Polizia di Stato di trentasette anni, in servizio presso la Questura di Frosinone. La vittima è finita in ospedale con una ferita alla gamba. Presenti per i rilievi gli agenti della Polizia Scientifica, che indagano all'accaduto. Secondo le informazioni apprese l'uomo avrebbe estratto la pisola durante una lite, scaturita probabilmente per motivi di gelosia. Il ferito è stato soccorso e trasportato in ambulanza all'ospedale Fabrizio Spaziani di Frosinone, dove i medici lo hanno sottoposto alle cure necessarie al caso.