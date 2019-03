La sua foto insanguinata aveva fatto il giro dell'Italia. Stiamo parlando di Padre Taddeo Mshanga Mosha, prete originario della Tanzania che lo scorso settembre era stato preso a mattonate in testa da una postulante. La donna, di 37 anni, aveva aggredito Don Taddeo nella sacrestia del monastero di Santa Maria dei Franconi, nel centro storico di Veroli, in provincia di Frosinone. Come ogni sera, il prete si era recato nel monastero delle Benedettine per officiare la Santa Messa: qui, però, ha incontrato la furia della suora, che lo ha aggredito dandogli una mattonata in testa. Il religioso è stato trasferito immediatamente all'ospedale Fabrizio Spaziani in codice rosso: fortunatamente le sue condizioni sono poi migliorate e si è ripreso. E aveva deciso di non sporgere denuncia contro la suora. In alcuni casi, però, si procede d'ufficio: e quindi erano state avviate lo stesso le indagini preliminari per capire se fare o meno il processo.

Scomparsa suora che aveva preso a mattonate in testa Don Taddeo

Le indagini preliminari si sono concluse e le forze dell'ordine hanno provveduto a notificarle alla suora. Che, però, sembra essere scomparsa nel nulla. Nel convento dove sta facendo il suo percorso per diventare suora di clausura, nessuno sa nulla di lei. La notifica è stata quindi inoltrata al suo legale, Nicola Ottaviani: a decidere adesso se si farà o no il processo, saranno i giudici. Le altre religiose presenti nel monastero non vedono la 37enne da qualche settimana e non hanno idea di dove sia andata. Una cosa però è certa: se non dovesse tornare, non potrebbe diventare una suora di clausura. Mentre il processo andrà avanti lo stesso. Ma come mai la donna aveva aggredito Don Taddeo, cos'era successo tra i due? Sembra che a scatenare la sua rabbia sia stata una catenina d'oro: la 37enne ne reclamava la proprietà, mente Don Taddeo sosteneva che la collana apparteneva alla Chiesa. Non era la prima volta che i due litigavano per questo motivo. Ma nessuno si sarebbe mai aspettato questa conclusione inaspettata.