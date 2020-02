in foto: Foto Facebook

Atterraggio ‘pesante' per l'elicottero AB-206 del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Ha toccato terra in un campo in località Radicina nel comune di Anagni, provincia di Frosinone. Stando a quanto si apprende, il velivolo era in volo per una missione di addestramento e per cause ancora da accertare è stato costretto a una manovra di emergenza. A bordo c'erano due persone, un istruttore dell'Aeronautica Militare e un vigile del fuoco. Entrambi risultano fortunatamente illesi, ma sono comunque stati accompagnati al pronto soccorso dell'ospedale più vicino per precauzione e per gli accertamenti del caso.

Nominata una commissione interna per accertare la dinamica

Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso del 72esimo Stormo di Frosinone. Si sono occupati della messa in sicurezza dell'area e del recupero dell'elicottero. L'Aeronautica Militari ha nominato una commissione interna per accertare la dinamica dell'incidente e verificare eventuali responsabilità. L'elicottero AB-206, si legge in una nota stampa, è un aeromobile leggero, monoturbina con rotore bipala, che viene impiegato presso il 72esimo Stormo di Frosinone per la formazione iniziale dei piloti d'elicottero del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a seguito di un accordo tecnico firmato con l'Aeronautica militare.