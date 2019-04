in foto: Immagine repertorio

Doveva essere una domenica all'insegna dello sport e dell'avventura, approfittando della bella giornata primaverile, che si è trasformata in un incubo per un trentacinquenne romano, che è stato il protagonista di un grave incidente avvenuto nel pomeriggio di ieri – domenica 31 marzo – nella località di Trichiano, nel territorio del comune di Alvito nel Frusinate. L'uomo si era appena lanciato con il parapendio quando è precipitato. Per cause ancora da chiarire dopo essersi lanciato da un'altura, qualcosa nell'attrezzatura non ha funzionato ed è precipitato nel vuoto. Fortunatamente la caduta di diversi metri non ha avuto esiti mortali: ferito, con fratture multiple e lesioni, il 35enne è stato soccorso dal personale sanitario del 118 con l'ausilio dei volontari del soccorso alpino, che lo hanno raggiunto sul terreno scosceso. A lanciare l'allarme alcuni testimoni che hanno assistito al lancio dell'uomo finito con una caduta nel vuoto. Si tratta degli amici del 35enne che hanno visto il loro caro precipitare davanti ai loro occhi.

Ricoverato in gravi condizioni all'Umberto I

Viste le gravi condizioni è stato chiesto l'intervento di un'eliambulanza che l'ha trasferito al Policlinico Umberto I di Roma dove è stato ricoverato in codice rosso e dove si trova tutt'ora. Sul posto anche i carabinieri della stazione locale che hanno aperto un'indagine per capire cosa sia accaduto e posto sotto sequestro l'attrezzatura con cui l'uomo si è lanciato: da quanto si apprende sarebbe uno sportivo esperto e non un atleta alle prime armi. Da quanto si apprende le ferite e le fratture riportate dall'uomo sono gravi, ma non è in pericolo di vita.