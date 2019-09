in foto: Immagine di repertorio

Tre ragazzi feriti, tra i quali una giovane ricoverata in gravi condizioni, è il bilancio dell'incidente stradale su via Casilina a Ripi, in provincia di Frosinone. Il sinistro è avvenuto questa mattina, martedì 17 settembre. Secondo le informazioni apprese coinvolte nell'incidente sono due auto, che si sono scontrate frontalmente. Come riporta CiociariaOggi, erano da poco passate le 10 quando i due veicoli stavano transitando in direzione opposta, all'altezza di Ponterotto. A bordo di un auto viaggiavano due giovani, un maschio e una femmina, mentre nell'altra una ragazza. Per cause non note e ancora in corso d'accertamento le auto si sono scontrate.

Tre ragazzi in ospedale

L'impatto è stato violento: uno dei due veicoli dopo l'urto è finito fuori strada, terminando la sua corsa al lato della carreggiata, mentre l'altro al centro delle due corsie. Ingenti i danni alla carrozzeria. Sul posto, ricevuta la chiamata d'emergenza, sono arrivati diversi mezzi di soccorso, che hanno trasportato i tre feriti in ospedale. Arrivati in pronto soccorso, sono stati affidati ai medici che li hanno sottoposti agli accertamenti necessari al caso. Ad avere la peggio la ragazza che viaggiava da sola, il ragazzo ha riportato la frattura delle costole mentre la sua fidanzata lievi contusioni.

Traffico su via Casilina a Frosinone

Inevitabili le ripercussioni sul traffico. Via Casilina è rimasta chiusa all'altezza del tratto interessato dal sinistro per l'intera durata delle operazioni di soccorso che hanno interessato anche i vigili del fuoco. Terminati gli accertamenti e rimossi i veicoli incidentati dalla carreggiata, il traffico è tornato progressivamente alla normalità. Presenti per i rilievi di rito i carabinieri, che hanno svolto gli accertamenti utili per ricostruire la dinamica dell'accaduto e verificare eventuali responsabilità a carico dei due conducenti.