in foto: Immagine di repertorio

Dramma sui binari nei pressi della stazione di Roccasecca, in provincia di Frosinone, dove un uomo è stato travolto e ucciso da un treno in corsa. L'investimento è avvento poco prima delle ore 19 di oggi, martedì 19 marzo. Al momento non è ancora nota la dinamica dell'accaduto. Secondo le primissime informazioni apprese, la vittima sarebbe un ferroviere, che è stato urtato violentemente dal convoglio. Sul posto, ricevuta la chiamata d'emergenza, è intervenuto il personale sanitario del 118 in ambulanza. I paramedici hanno provato a soccorrere la vittima ma ogni tentativo è stato inutile. L'uomo è morto sul colpo, inutili i soccorsi, non è stato possibile far altro che constatarne il decesso, a causa dell'impatto con il treno in transito che è stato violentissimo e non gli ha purtroppo lasciato scampo. Presenti per i rilievi del caso i carabinieri della Compagnia di Pontecorvo e la Polfer, in attesa degli accertamenti di rito dell'autorità giudiziaria sulla salma.

Linea ferroviaria Roma – Cassino bloccata

La circolazione ferroviaria è stata sospesa a partire dalle ore 18.50 per agevolare le operazioni prima di soccorso e poi, di recupero della salma. Inevitabili i disagi alla circolazione: la linea Roma-Cassino è bloccata in entrambe le direzioni e si registrano forti ritardi. "I treni della linea ferroviaria Fl6 Roma – Cassino potranno subire ritardi, limitazioni o cancellazioni per accertamenti dell'autorità giudiziaria nella stazione di Roccasecca" si legge in un post su di Infotreno pubblicato su Twitter.