Un bimbo di tre anni è rimasto ferito dopo aver urtato contro un tagliaerba in azione, durante dei lavori di giardinaggio. Momenti di paura nel territorio del Frusinate. La vicenda è accaduta nel pomeriggio di ieri, mercoledì 6 maggio. Come riporta la testata locale Ciociaria Oggi, il piccolo si sarebbe avvicinato al tagliaerba e la persona che lo stava usando, probabilmente un familiare, lo avrebbe inavvertatitamente raggiunto. L'uomo, impegnato nell'attività che stava svolgendo e distratto dal rumore del macchinario, ha spiegato di non averlo visto e di aver fatto un movimento improvviso. Sotto choc per quanto accaduto, ha dato l'allarme, chiedendo l'intervento di un'ambulanza e prestando i primi soccorsi al bambino. Sul posto, ricevuta la chiamata d'emergenza è intervenuto il personale sanitario in eliambulanza, che ha soccorso il bimbo e lo ha trasportato con urgenza all'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma.

Bimbo di tre anni soccorso in eliambulanza

Arrivato in volo al pronto soccorso del nosocomio romano, il piccolo è stato affidato alle cure dei medici, che lo hanno sottoposto alle cure necessarie al caso. Ha riportato ferite in varie parti del corpo, ma fortunatamente, da quanto si apprende, le sue condizioni di salute non sarebbero gravi. I suoi genitori lo hanno raggunto a Roma. Presenti sul luogo dell'incidente per gli accertamenti di rito gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Fiuggi, che indagano sul caso, per ricostruire la dinamica dell'accaduto ed accertare eventuali responsabilità da parte di chi avrebbe dovuto vigilare sul bambino.