Tragedia questa mattina in piazza Romina a Pontecorvo, in provincia di Frosinone. Un bambino di tre anni e mezzo è precipitato dal secondo piano della sua abitazione: il piccolo ha fatto un volo di sei metri e ora si trova ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Bambin Gesù di Roma. Secondo le prime informazioni, il bambino avrebbe approfittato di un momento di distrazione dei genitori per andare sul balcone e mettere una seggiola davanti la ringhiera. Dopo essersi arrampicato, è caduto nel vuoto. La scena si è svolta davanti diverse famiglie che in quel momento si trovavano davanti l'abitazione, all'Istituto comprensivo di piazza Romita: immediati i soccorsi e l'arrivo dell'eliambulanza. Secondo quanto si apprende, le condizioni del bambino sarebbero molto gravi, tanto che i medici hanno dovuto portarlo via urgentemente con l'elicottero e non con l'ambulanza.