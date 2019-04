in foto: Foto di repertorio

Una bimba di 8 mesi era rimasta chiusa in auto. Momenti di paura per un papà di Frosinone dopo che inavvertitamente la figlia è rimasta intrappolata all'interno dell'abitacolo. L'uomo, infatti, preso dal panico, perché non riusciva ad aprire la portiera, non ha però perso tempo e ha chiamato in Questura, spiegando ai poliziotti l'accaduto con parole piene di preoccupazione. I fatti risalgono al pomeriggio di ieri, mercoledì 3 aprile, quando intorno alle ore 15 gli agenti della Polizia di Stato di competenza territoriale sono intervenuti sul luogo segnalato dal papà della piccola, nel capoluogo del Basso Lazio. Sul posto sono immediatamente intervenuti anche i vigili del fuoco.

Bimba chiusa in auto: il salvataggio

I soccorritori hanno tentato di calmare il genitore e sono entrati in azione. I pompieri hanno infranto il vetro dello sportello posteriore sinistro dell'auto e si sono riusciti ad accedere alla vettura, salvando la piccola. La bimba fortunatamente stava bene, nonostante avesse manifestato segnali di malessere, piangendo ed emettendo un rigurgito di latte. Un episodio che avrebbe potuto comportare conseguenze ben più serie ma che si è concluso con il lieto fine grazie al pronto intervento degli agenti di polizia e dei vigili del fuoco che hanno agito in maniera professionale e svelta, senza perdere tempo.