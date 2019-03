in foto: Foto d’archivio

Incidente mortale a San Donato Val di Comino, piccolo borgo laziale in provincia di Frosinone. Intorno alle 22 di ieri, 9 marzo 2019, un uomo di 53 anni è stato travolto da un'auto pirata in località Valanziera. La vittima è Ferent Patrasc, un cittadino romeno. L'automobilista che lo ha preso in pieno è scappato invece di prestare i primi soccorsi. Gli operatori del 118 hanno cercato di rianimare il ferito, ma l'uomo è morto poco dopo. La fuga del pirata è durata meno di due ore, perché intorno a mezzanotte e mezza circa i carabinieri della stazione di San Donato di Valcomino hanno arrestato C.B., classe 1943, imprenditore della zona. Dovrà rispondere dell'accusa di omicidio stradale. Sottoposto all'alcol test e all'esame tossicologico, l'imprenditore 70enne è risultato positivo all'etilometro con un tasso pari 0,55. La sua automobile è stata sequestrata.

Incidente mortale a San Donato di Valcomino

Dopo il terribile impatto tra il pedone e la sua Alfa Romeo, il 70enne è scappato e non ha quindi prestato i primi soccorsi al ferito. A dare l'allarme sono stati infatti alcuni passanti, che hanno chiamato immediatamente il 118. Visitato sul posto e trasportato poi d'urgenza al pronto soccorso, l'uomo è morto poco dopo l'arrivo in ospedale a Sora. Grazie alle testimonianze di chi era presente, questa mattina l'automobile è stata individuata in un garage della zona. Il pirata della strada si trova ora ai domiciliari.