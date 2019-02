Il maritozzo, tipico della cucina romana, semplice ma appetitoso allo stesso tempo, accompagnato da ingredienti dolci o salati, unisce proprio tutti. Per celebrare la tradizione della pagnotta tagliata a metà e farcita due importanti realtà come Il Maritozzo Rosso e la Pastella – La Bottega del Fritto, si incontrano per il secondo appuntamento all'insegna della qualità delle materie prime e del cibo di strada, da gustare camminando per le vie della città eterna. L'evento è in programma per giovedì 21 febbraio, quando Il Maritozzo Rosso ospiterà Pastella nel cuore di Trastevere, proponendo agli amanti del genere una serata in cui protagonisti saranno fritti e maritozzi farciti con ingredienti tipici della tradizione romana.

Il menù di Vai (Vieni) a farti friggere

Maritozzo con coscia d’anatra sfilacciata

Maritozzo con baccalà mantecato e carciofi fritti

Piccolo €5

Grande €8

Piccolo €5 Grande €8 Tramezzino con Parmigiana di melanzane €5

Pizzella con coda alla vaccinara e crema di sedano €5

Supplì carciofi pecorino e menta €3

Il tutto accompagnato da ottime birre artigianali.

Il Maritozzo Rosso

Il Maritozzo Rosso è il primo format dedicato al maritozzo salato di Roma, punto di riferimento per appassionati e curiosi della scena gastronomica capitolina. Rielabora un classico della tradizione culinaria romana e lo realizza nella versione salata, utilizzando ingredienti e ricette gourmet. Edoardo Fraioli crea ricette salate e dolci che si sposano con il maritozzo. L’idea di un morbido panino artigianale che possa soddisfare sia i palati dolci che salati, diventa la cornice perfetta per un piatto gourmet realizzato con passione e creatività.

Pastella, La bottega del fritto

Pastella è una vera e propria ‘bottega del fritto', nel cuore del Pigneto che realizza Street Food, tutto unicamente espresso, con passione e dedizione, conquistando successo con le sue ricette gourmet. Le ricette provengono dalla tradizione romana, rivisitate in chiave moderna, con creatività e innovazione dando vita così ad un format unico.