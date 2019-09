in foto: Il divano della serie tv ’Friends’

"Friends", l'amatissima serie tv con la quale è cresciuta la generazione degli anni Novanta del secolo scorso, spegne 25 candeline. In occasione dei festeggiamenti il celebre divano arancione del Central Perk dove Ross, Rachel, Joey, Monica, Chandler e Phoebe trascorrevano gran parte del tempo farà il giro del Mondo, raggiungendo i fan sparsi nel globo, a disposizione di selfie. Per l'evento infatti sono pronte 30 copie del sofà: compariranno davanti ai diversi monumenti come l'Empire State Building al London Eye. Uno dei divani è atteso a Roma, dove arriverà il 21 settembre e resterà due giorni. L'appuntamento nella Capitale è davanti alla Fontana del Tritone, in piazza Barberini. Si tratta della seconda città italiana in calendario dopo Venezia, felice di averlo ospitato alla 76esima Mostra del Cinema.

"Friends", la storica serie tv compie 25 anni

"Friends", una serie tv creata da David Crane e Marta Kauffman che ha segnato la storia di una generazione e ha appassionato i giovani di tutto il mondo. Trasmessa sul network televisivo americano Nbc dal 22 settembre 1994 al 6 maggio 2004, in Italia tra il 1997 e il 2005, sulla Rai. L'ultima puntata è uscita ben dieci anni fa. Dieci stagioni che raccontano le avventure sentimentali tragicomiche di sei amici a Manhattan e gli sviluppi delle loro carriere. I protagonisti sono nati negli anni Sessanta e sono Rachel (Jennifer Aniston), Monica (Courteney Cox), Phoebe (Lisa Kudrow), Joey (Matt LeBlanc), Chandler (Matthew Perry) e Ross (David Schwimmer).