in foto: foto di repertorio – la spiaggia di Ostia

"Mi ha messo le mani nel costume" ha detto una bambina di appena 6 anni, in lacrime, alla mamma puntando il dito verso un anziano di 70anni. È successo nella mattinata di domenica 5 agosto in uno stabilimento balneare di Fregene, sul litorale a nord di Roma. A chiamare le forze dell'ordine la madre della piccola, dopo che la bimba in stato di choc le ha riferito di essere stata palpeggiata da un uomo mentre stava giocando a riva con altri bambini, suoi coetanei. Sul posto sono intervenuti gli agenti delle volanti e del commissariato di Ostia che hanno svolto i primi accertamenti.

Bimba palpeggiata da un 70enne

La bimba ha raccontato agli agenti di essere stata avvicinata dall'uomo mentre si trovava con altri bambini a raccogliere conchiglie sulla battigia. Il 70enne le avrebbe infilato una mano dentro al costumino toccandole le parti intime, credendo che la piccola non si sarebbe ribellata. Subito è scoppiata in lacrime ed è scappata verso la madre. L’uomo è stato denunciato in stato di libertà per violenza sessuale.