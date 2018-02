Arriva il gelo anche a Roma, oggi Comitato operativo della Protezione civile Repentina irruzione di massa d'aria gelida ‘Burian' dalla Lapponia . In previsione dell'imponente e repentina irruzione del freddo che determinerà condizioni meteo avverse ieri il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, Angelo Borrelli, ha convocato per oggi, sabato 24 febbraio, alle ore 9, il Comitato Operativo L'incontro sarà finalizzato a fornire un quadro della situazione meteorologica attesa – caratterizzata da un generale abbassamento delle temperature, straordinario rispetto alla media stagionale – e a verificare l'attivazione preventiva delle componenti e strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile.

Di fronte al freddo di queste ore e a quello, ancora più forte, annunciato per i prossimi giorni, il presidente della Comunità di Sant'Egidio, Marco Impagliazzo, lancia un appello per la vicinanza e la protezione, in tutta Italia, dei senza dimora, particolarmente a rischio in questo fine febbraio, soprattutto di notte: "Non aggiungiamo al gelo anche l'indifferenza".

Sant'Egidio ha promosso una raccolta straordinaria di coperte, cappelli di lana, sacchi a pelo ed altri generi di conforto per affrontare il gelo. A Roma si possono portare ogni giorno, dalle 19 alle 20, in via Dandolo 10. Saranno distribuiti durante le cene itineranti, che la Comunità svolge durante tutto l'anno portando bevande e pasti caldi, e che in questi giorni verranno moltiplicate. Verrà anche ampliata l'accoglienza notturna nella chiesa di San Callisto, a Trastevere, riaperta a chi ne ha bisogno all'inizio dell'inverno. Inoltre, chiunque lo desideri può dare una mano alla Comunità offrendosi, come volontario, per conoscere e aiutare i senza dimora.