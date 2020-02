in foto: Foto di repertorio

Il Frecciarossa 9595 deragliato vicino Lodi, che ha provocato due morti e trentuno feriti, sta creando ingenti problemi alla circolazione ferroviaria di gran parte d'Italia, con numerosi treni soppressi in tutto l'arco della giornata. L'incidente ferroviario è accaduto all'alba di oggi, giovedì 6 febbraio, a Casaletto Lodigiano. Sul caso, la procura di Lodi ha aperto un’inchiesta per disastro ferroviario e omicidio colposo plurimo, mentre si indaga su alcuni lavori di manutenzione su uno scambio effettuati nella notte e terminati poche ore prima del tragico incidente. Come annuncia il Gruppo delle Ferrovie dello Stato Italiane, sono in programma soppressioni complete o parziali anche per domani, venerdì 7 febbraio. Ecco tutti i treni cancellati in Italia domani e quelli che non partiranno da Roma.

Treni cancellati domani, venerdì 7 febbraio

FR 9620 Roma Termini (9:20) – Milano Centrale (12:30): passeggeri diretti a Bologna con FR 9308 Napoli Centrale (7:58) – Torino Porta Nuova (14:20) e diretti a Milano con FR 9622 Napoli Centrale (8:25) – Milano Centrale (13:00)

FR 9624 Roma Termini (10:20) – Milano Centrale (13:35): passeggeri diretti a Bologna con FR 9626 Roma Termini (10:50) – Torino Porta Nuova (15:10) e passeggeri diretti a Milano con FR 9310 Napoli Centrale (8:55) – Torino Porta Nuova (15:20)

FR 9644 Roma Termini (15:20) – Milano Centrale (18:30): passeggeri con FR 9320 Napoli Centrale (13:55) – Torino Porta Nuova (20:20)

FR 9322 Roma Termini (16:25) – Torino Porta Nuova (21:20): passeggeri con FR 9326 Napoli Centrale (16:55) – Torino Porta Nuova (23:20)

FR 9660 Roma Termini (18:20) – Milano Centrale (21:30): passeggeri con FR 9560/9562 Salerno (16:50) – Milano Centrale (22:50)