Dovrà rispondere dell'accusa di violenza sessuale un prelato e psicoterapeuta di 71 anni. A puntare il dito contro il religioso, Giovanni Salonia, frate cappuccino e docente universitario all'Università Pontificia Antonianum e all'Università Cattolica del Sacro Cuore, c'è una suora che l'uomo frequentava in veste professionale come paziente. La donna ha raccontato alle forze dell'ordine – secondo quanto riportato dal quotidiano la Repubblica – che il 71enne l'ha circuita durante un incontro nel suo studio di Roma, inducendola a un rapporto sessuale approfittando della sua fragilità psicologica, convincendola che fosse utile proprio alla terapia.

Nel febbraio 2017 Salonia viene nominato vescovo ausiliare di Palermo, poi rinuncia all'incarico da porporato con una lettera datata ad aprile dello stesso anno: "Avevo accettato in spirito di servizio ecclesiale questo impegnativo e delicato ufficio, a cui, in modo imprevisto e inaspettato, ero stato chiamato. Tale nomina, mentre in tanti aveva suscitato sentimenti di gioia e di speranza, in qualcun altro ha provocato intensi sentimenti negativi, con attacchi nei miei confronti infondati, calunniosi e inconsistenti, ma che potrebbero diventare oggetto di diverse forme di strumentalizzazione, anche di tipo mediatico".