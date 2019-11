Un incidente stradale a Frascati ha generato una furiosa lite tra automobilisti, scaturita in una rissa con tre feriti. Una persona è stata colpita in testa con una mazza da baseball. Momenti di grande agitazione ai Castelli Romani, che hanno preoccupato i residenti. Il sinistro è avvenuto nel pomeriggio di oggi, mercoledì 27 novembre. Erano circa le ore 16 quando due auto si sono scontrate per cause non note e ancora in corso d'accertamento.

Automobilista colpito con una mazza da baseball

A bordo di una macchina viaggiavano due fratelli, mentre nell'altra un uomo e un minorenne. Dopo l'impatto i passeggeri sono scesi e tra i conducenti è nata una discussione animata: l'uno accusava l'altro di essere responsabile dell'incidente e di aver danneggiato la sua auto e viceversa. Poi sono arrivati alle mani. All'improvviso uno dei due fratelli ha preso una mazza da baseball che teneva all'interno dell'abitacolo e ha colpito in testa l'uomo che viaggiava a bordo dell'altra auto.

Tre feriti

Ad intervenire per sedare la rissa gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Frascati, che li hanno fermati e hanno messo fine alla tensione. A dare l'allarme chiedendo l'intervento delle forze dell'ordine i passanti, che si sono preoccupati quando hanno visto i tre uomini colpirsi. Per le tre persone coinvolte sono state necessarie cure mediche, per questo si sono recati all'ospedale di Frascati, ma le loro condizioni di salute non sono gravi. Gli agenti della polizia locale hanno svolto i rilievi per ricostruire la dinamica dell'accaduto ed accertare le responsabilità da parte dei conducenti dei due veicoli.