Due minorenni di origine rom hanno rubato un'auto e, durante un inseguimento, hanno investito una donna prima di essere fermati. È successo nel pomeriggio di domenica 23 settembre, ai Castelli Romani. Si tratta di due adolescenti di 14 e 16 anni che hanno sottratto a un connazionale un'Alfa 159 e si sono dati alla fuga. Alla guida del veicolo c'era il 14enne, stavano percorrendo via Casilina quando hanno incontrato una volante della Polizia che ha ordinato loro di fermarsi ma hanno proseguito il loro percorso ed è iniziato l'inseguimento. L'Alfa 159 ha iniziato una folle corsa verso Frascati, speronando l'auto di servizio. Poi, hanno travolto un uomo e una donna di 49 anni che in via Pietra Porzia. A dare l'allarme i passanti che hanno assistito allibiti alla scena e hanno chiamato un'ambulanza. Sul posto è intervenuto il personale sanitario del 118 che ha soccorso la vittima e l'ha trasportata in ospedale in codice rosso. Secondo quanto appreso non sarebbe in pericolo di vita ma ha riportato una frattura alla gamba e diverse escoriazioni. l'uomo è rimasto illeso.

L'inseguimento

I poliziotti hanno inseguito i due giovani fino all'altezza di via di Frascati e li hanno fermati. Sono stati portati in commissariato e trasferiti presso il penitenziario minorile di via Virginia Agnelli a Roma. Dopo aver ammesso anche il furto dell'auto, sono stati sottoposti anche ai test di alcol e droga. Su di loro pendono le accuse di omissione di soccorso, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, lesioni stradali gravi e furto d'auto. Sul posto è intervenuta la polizia stradale di Albano che ha svolto i rilievi e sta indagando sul caso.