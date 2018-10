È finito in ospedale un giovane romano di 27 anni, massacrato a calci e pugni da sei sconosciuti nella centralissima via Giuseppe Lunati a Frascati. Il giovane si trovava all'esterno di un locale e, quando erano circa le 2.00 di sabato notte, è stato aggredito da un gruppo di ragazzi che, visibilmente su di giri, lo avvicinano con una scusa e lo aggrediscono. Non si fermano neanche quando è ormai caduto in terra e si accaniscono su di lui, quando un amico tenta di difenderlo a sua volta viene colpito dal gruppo di aggressori.

Il 27enne si è recato all'ospedale San Sebastiano, dove è stato visitato e medicato. A causa delle percosse ha rimediato una prognosi di 30 giorni. I medici hanno riscontrato un trauma cranico e diverse fratture, tra cui le più gravi allo zigomo e alle orbite. Sull'episodio indagano i carabinieri della stazione di Frascati che, dopo aver raccolto il racconto della vittima del pestaggio, sono ora sulle tracce del branco che sarebbe stato composto da sei ragazzi. Al setaccio le immagini delle telecamere di videosorveglianza del comune dei Castelli Romani.