in foto: Riccardo Sinigallia e Francesco Zampaglione

"È una delle persone più importanti e presenti nella mia vita, da quando abbiamo 18 anni". Risponde così Riccardo Sinigallia, cantautore, ex Tiromancino, a chi gli chiede un commento su Francesco Zampaglione, il fratello del leader e frontman del gruppo Federico che è stato arrestato per tentata rapina aggravata e che ora si trova in carcere al Regina Coeli. Francesco Zampaglione, insieme a Sinigallia, è stato componente di quella band: con lui, scrive su Facebook Sinigallia, "siamo cresciuti insieme, ci siamo visti e parlati a lungo il giorno dopo il concerto di villa Ada, in cui ci siamo ritrovati emozionatissimi sullo stesso palco dopo tanto tempo". Si riferisce al concerto che ha tenuto lo scorso 21 giugno a Villa Ada, Roma. "E’ un momento difficile e delicato, non c’è molto che che io abbia voglia di dire pubblicamente. L’unica cosa che mi interessa ribadire è che si tratta di un artista e di una persona speciale, non solo per me, ma in assoluto. Quindi prima di commentare superficialmente o di chiedere affannosamente rivelazioni per il gusto del pettegolezzo rifletterei e aspetterei di capire. Mi auguro che chi avrà a che fare con lui in questi giorni difficili ci si relazioni nel modo giusto. Sarà lui stesso a spiegare se e quando vorrà il suo punto di vista. Io non ne ho bisogno più di tanto e lui sa benissimo quanto e in che modo io e Laura siamo con lui in questo momento. Grazie".

Zampaglione è stato arrestato giovedì pomeriggio dopo aver tentato di rapinare una banca a Roma. Stando a quanto ricostruito dalle forze dell'ordine era a volto coperto e aveva con sé una pistola a piombini. Due giorni fa il gip Clementina Forleo, al termine dell'udienza in carcere, ha convalidato il fermo e ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per il musicista romano. "Non l'ho fatto per soldi, ma per protesta contro il sistema", si sarebbe difeso l'indagato.